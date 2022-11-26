Маск может выпустить собственный смартфон, но не хочет этого

Главное: Илон Маск может создать собственный смартфон. Но есть условие.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ, владелец Twitter Илон Маск задумался о выпуске собственного смартфона. Об этом он сообщил у себя в социальной сети.

Однако есть условие: произойдет это, если компании Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Store и Google Play.

Миллиардер отметил: «Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон».

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