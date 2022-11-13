Предстоятель УПЦ рассказал, что человека делает сильным

Блаженнейший объяснил чудесное событие изгнания легиона бесов из генисаретского бесноватого.
«В этом евангельском рассказе даются ответы на очень важные вопросы, которые могут волновать человека. Во-первых, изображено, что такое гордыня, сопротивляющаяся Богу. Гордый человек — не сильный, но слабый и уязвимый. Наглость и страх — это свойства гордыни», — сказал Блаженнейший.
Предстоятель УПЦ отметил, что сильным делает человека благодать Святого Духа.
«Также видим, какая власть имеет демон над человеком. У него нет ни одной власти ни над кем. Но из-за попущения Бога по некоторым причинам бес иногда касается человека, чтобы он увидел злую натуру дьявола, возненавидел его и обратился к Богу. И в-третьих, человек, возлюбив земное богатство, отвергает Бога. Это произошло с генисаретскими людьми», — пояснил архипастырь.
Митрополит Онуфрий призвал посмотреть в свою душу, «чтобы узнать, насколько обращены к Богу, не отвратили ли от Него к темным злым духам, нарушая заповеди».
«Если грешим, то постараемся обратиться к Богу и творить Его волю. Он дает Свою благодать покоряющемуся. Человек, на котором покоится Святой Дух, уподобляется вечному блаженству на Небе во Христе Иисусе», — заключил Митрополит Онуфрий.
В тему: Предстоятель УПЦобъяснил, почему важно каждому иметь «духовную любовь».