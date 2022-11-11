В Кировоградской епархии УПЦ назвали фейком призыв священника канонизировать Стремоусова

Главное: Кировоградская епархия Украинской Православной Церкви опровергла фейковую информацию, которая распространяется якобы от имени секретаря Кировоградского епархиального управления протоиерея Романа Кондратюка.

Детали: В СМИ и в Телеграм-каналах был опубликован фейковый призыв канонизировать погибшего замглавы российской администрации аннексированной Херсонской области Кирилла Стремоусова от имени протоирея Романа Кондратюка, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии.

«Официально заявляем, что эта манипуляционная публикация вышла из созданного недавно фейкового аккаунта и к священнику Роману нет никакого отношения. Именно создание и распространение данной информации служит исключительно для разжигания вражды и дестабилизации в обществе», — сказано в сообщении Кировоградской епархии.

9 ноября СМИ сообщили о гибели одного из лидеров оккупационных властей Херсона Кирилла Стремоусова. Согласно официальной версии, он погиб в ДТП.

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