Запорожский митрополит УПЦ вручил 100 сертификатов беженцам и пострадавшим от обстрелов

Главное: Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука вручил 100 продовольственных сертификатов семьям вынужденных переселенцев, малоимущим и пострадавшим в результате ракетных обстрелов.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, сертификаты приобретены на средства прихожан УПЦ при участии Синодального отдела по социальному служению и церковной благотворительности.

Митрополит Лука поблагодарил всех, кто внёс свой посильный вклад и напомнил, что самые живые и искренние отношения пастыря и его паствы проявляются именно в сложных жизненных обстоятельствах.

«К сожалению, сегодня многие оказалась в такой ситуации, когда остаётся лишь уповать на милость и помощь Божью. И Господь посылает её через добрых и неравнодушных людей. Отрадно, что такими людьми еще не оскудела наша земля. Призывая милость и помощь Божию, становимся свидетелями, как Его благодать не только не оскудевает, а напротив, — восполняется кратно. Будем же прибегать ко Господу, и Он нам непременно поможет, посетит и укрепит, войдёт в наши сердца и сделает мужественными и твердыми в вере. И как бы ни было тяжело сегодня нашей Церкви, Господь, глядя на нас, радуется. Он видит, что многие пастыри, получившие особый дар сострадательной любви, остаются со своей паствой, переживая чужие горести и несчастья, как свои собственные», — сказал митрополит Лука.