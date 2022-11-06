Архиепископ УПЦ рассказал о главных качествах Митрополита Онуфрия

Главное: Блаженнейший Блаженнейший Митрополит Онуфрий — человек молитвы и смирения.

Владыка считает, что Бог избрал Митрополита Онуфрия, чтобы поставить Предстоятелем многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви. «Избрал потому, что увидел в нем сильную веру, великую надежду и огромную любовь», — добавил он.

«Блаженнейший Онуфрий — молитвенник. Но он не просто молится, он горит этой молитвой и своим горением воодушевляет других», — сказал иерарх.

Архиепископ Виктор отметил, что главное достоинство Блаженнейшего в том, что он не желает никаких достоинств, не стремится к ним, и не ищет их.

«Блаженнейший — это смиренный человек. О нем можно сказать, как о ветхозаветном Моисее, который был «самым кротким из людей», — продолжил архиерей.

Также иерарх УПЦ обратил внимание, что Митрополит Онуфрий никого не осуждает, никого не обижает, ни над кем не превозносится, никому, кроме Бога, не пытается угодить. Он — раб Божий и слуга Господень.

«Верим, что Бог, взирая на его смирение и кротость, обязательно услышит и его молитву. И придёт время в обозримом будущем, когда наша Церковь и наша Украина будут процветать в мире и благоденствии», — заключил архиепископ Виктор (Коцаба).