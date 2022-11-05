На Виннитчине в Барский монастырь УПЦ вернулся старинный список чудотворной иконы Богоматери

Главное: В Винницкой области старинный список Барской иконы Божией Матери вернулся из Свято-Шаргородского Николаевского мужского монастыря в Барский женский монастырь.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vn.ua, во время молебна перед Барской иконой Божией Матери митрополит Винницкий и Барский Варсонофий вознес молитвы о мире в Украине.

Митрополит Варсонофий поздравил всех с этим по истине историческим событием для Подолья и Винницкой епархии

«Восстановлена историческая справедливость! Божья Матерь вернулась в свою родную обитель в этом древнем, намоленном Своем чудотворном образе», — сказал в своем слове архипастырь.

Архиерей также призвал вознести в эти дни особые молитвы за УПЦ , которая в это сложное время войны снова переживает новые гонения.