В Кременчуцкой епархии передали 300 продуктовых наборов беженцам

Главное: Благотворительный фонд Вадима Новинского оказывает всестороннюю поддержку Украинской Православной Церкви по социальному служению.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на fundnovynskyi.org, 300 наборов продуктов питания длительного хранения было передано четырём приходам Кременчугской епархии УПЦ.

В свою очередь они распределили помощь среди беженцев-прихожан из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

«Мы сердечно благодарим Благотворительный фонд и лично Вадима Владиславовича Новинского за оказанную гуманитарную помощь. Это очень важно в такое непростое время для всех, а больше всего — для тех, кто сбежал от войны и нашел у нас убежище. Мы молимся о вас. Желаем Вам процветания и Божьей помощи в ваших неутомимых трудах!» — поблагодарил клирик Кременчугской епархии архимандрит Петр (Багаудинов).

Всего с 24 февраля Фондом Вадима Новинского отправлено уже более 60 тысяч продуктовых наборов жителям населенных пунктов Украины, которые находятся в прифронтовой зоне, а также беженцам и внутренним переселенцам.

Как сообщалось ранее, священники и волонтеры Киевской епархии доставили гуманитарный груз в Свято-Успенскую Святогорскую лавру и в скит святителя Иоанна Шанхайского.

В тему:Священники Киевской епархии УПЦ передали гумпомощь и топливо в Святогорскую лавру.