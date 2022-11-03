Россия потеряла в Украине уже в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане

Главное: РФ потеряла самолетов уже в два раза больше, чем за 10 лет в Афганистане. Речь идет о 278 уничтоженных самолетах российской армии в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане.

Детали: Страна-агрессор Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 280 военных самолетов. Это вдвое больше, чем СССР за десять лет войны в Афганистане. Об этом в Facebook написал главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный.

«За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане», — написал генерал.

Он уточнил, что речь идет о 278 уничтоженных самолетах российской армии в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане.

«Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!» — заявил Залужный.

В тему: РФ потеряла в войне 74 тысячи солдат. Уничтожено 2 734 танка.