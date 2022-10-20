К Киеву подобралась сибирская язва

Главное: Сибирскую язву выявили в Киевской области. Болела коза.

Детали: В Киевской области у козы выявили сибирскую язву. Bacillus anthracis обнаружили на одном из местных фермерских хозяйств, сообщает Госпродпотребслужба.

Информируется, что для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.

Выяснилось, что на ферме содержится 337 коз.

При этом другие животные тут отсутствуют.

Была определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Введен карантин.

Сообщается, что поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Они клинически здоровы.

Отмечается также, что на протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов.

Справка :

Напомним, сибирская язва это острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

В тему: Пока все борются с коронавирусом, на Одесчине мужчина заболел сибирской язвой.