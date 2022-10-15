Предстоятель УПЦ напомнил о присутствии Богородицы в жизни каждого

Главное: За людей, которые пытаются жить праведно и бороться с грехами, Богородица заступается с радостью.

Предстоятель напомнил, что Господь на Кресте через апостола Иоанна Богослова усыновил Своей Пречистой Матери весь род человеческий.

«С этого времени Матерь Божья стала не только Матерью воплощенного Бога, Она стала Матерью каждого человека, живущего на земле», — отметил архипастырь.

Митрополит Онуфрий отметил, что Царица Небесная молится за каждого человека, ведь все мы — Ее дети.

«Никто не может сказать, что он — сирота, даже если у кого нет ни отца, ни матери, которые его родили, потому что есть великая Мать, Заступница рода христианского, Пресвятая Дева Мария, Которая Своим покровом покрывает весь мир и каждого из нас», — добавил Блаженнейший.

Также Предстоятель рассказал историю из жития святого Андрея Юродивого, который при жизни был взят на Небо и видел там Самого Господа, ангелов, многих святых, но не увидел Пресвятую Деву. Светлый муж, находившийся рядом со святым, объяснил ему: «Ее нет здесь, Она с людьми находится на земле, помогает им в скорбях и искушениях».

Блаженнейший отметил, что за людей, которые пытаются жить праведно и бороться с грехами, Богородица заступается с радостью, а о тех, кто не соблюдает заповеди Божии, молится с печалью.

«Нужно жить так, чтобы Матерь Божия покрывала нас Своим благодатным покровом с радостью. Это будет тогда, когда мы будем заставлять себя прощать друг друга, любить Бога, любить друг друга, заставлять себя смиряться, терпеть и молиться о всех», — сказал Предстоятель УПЦ

Митрополит Онуфрий особенно призвал просить Пресвятую Владычицы о скорейшем прекращении военных действий.

«Пусть молитвами Божией Матери Господь пошлет мир на нашу землю и поможет нам в свое время, когда каждый человек будет призван в вечность, стать чадами спасения на Небе во Христе Иисусе», — пожелал всем верующим архипастырь.