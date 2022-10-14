Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю

Главное: В школах Киевской области дистанционное обучение продлили еще на неделю. Такое решение принято в связи с опасностью ракетных обстрелов со стороны РФ.

Детали: Учебные заведения Киевской области продолжат работать дистанционно по 21 октября. Соответствующее решение было принято13 октября на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

В Киевской областной военной администрации отметили, что такое решение принято в связи с опасностью ракетных обстрелов со стороны РФ.

«Речь идет обо всех образовательных учреждениях любых форм собственности — общего среднего, дошкольного, профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования», — отметили в КОВА.

Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

В тему: МОН обновило брошюру для школьников, вынужденных выехать за границу из-за войны.