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Новости > Архиепископ Виктор рассказал о позиции УПЦ во время войны

Архиепископ Виктор рассказал о позиции УПЦ во время войны

Александра Кудрявцева
05.10.22 16:10
115
Архиепископ Виктор рассказал о позиции УПЦ во время войны

Главное: Украинская Православная Церковь выражает полную и безоговорочную поддержку суверенитета и целостности Украинского государства, осуждая российскую вооруженную агрессию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на politica.com.ua, об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба).

«Произошла трагедия — Россия начала военные действия против Украины. Украинская Православная Церковь всегда была, есть и будет со своим народом». Это были первые слова, которые произнес наш Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем обращении к верующим УПЦ и всему украинскому народу 24 февраля. Они отражают официальную позицию нашей Церкви, которая неоднократно и четко отмечала полную и безоговорочную поддержку суверенитета и целостности Украинского государства. Действия же отдельных представителей духовенства, не отвечающих официальной позиции Церкви, являются проявлением их личного политического выбора, за который они несут всю полноту ответственности как граждане Украины«, — подчеркнул владыка Виктор.

Он подчеркнул, что его личная позиция как епископа Украинской Православной Церкви и гражданина Украины созвучна с официальной позицией Церкви.

«Никаких оправданий этой безумной кровопролитной войне быть не может. За семь месяцев пришлось многое услышать, увидеть и пережить. Даже самый уравновешенный человек вздрагивает от всех ужасов, принесенных войной в наш общий дом: тысячи смертей, невероятные пытки, изуродованные жизни; разрушены десятки городов и сел и многие другие бедствия. Потому все это, конечно, не проходит бесследно в эмоциональном плане. За семь месяцев украинский народ значительно „повзрослел“, укрепился, сплотился, приобрел опыт. Прошло время шока, паники и стресса, теперь мы все вместе стоим бок о бок в едином строю, каждый на своем месте, объединившись в молитве за нашу Родину и в желании наступления скорейшего мира в Украине», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка обратил внимание, что в нелегкие времена испытаний верующие «должны принимать всякую волю Божию, а с другой — твердо верить, что своими делами, молитвами и праведной жизнью можно, как сказано в Библии, вымолить у Господа, чтобы Он «в гневе вспомнил о милости».

«Война продолжается, и она ежедневно уносит значительное количество жизней наших сограждан. Если мы, милостью Божией, находимся не в зоне боевых действий, то давайте будем солидарны с теми нашими соотечественниками, которые сейчас либо воюют на линии фронта, либо скрываются в подвалах или бомбоубежищах. Это прежде всего касается широких развлечений и досуга, которые с моральной точки зрения недопустимы во время военного положения. Во-вторых, мы должны четко понимать, что будущее нашей страны зависит от каждого украинца, поэтому каждый на своем месте должен трудиться самоотверженно и добросовестно, не забывая протягивать руку помощи всем нуждающимся. И, в-третьих, самое главное всегда помнить, что духовной основой украинского народа век была и будет православная вера. Украинская Православная Церковь всегда была, есть и будет с Богом и своим народом. А потому, воюя в тылу против Святой Православной Церкви, которая в Украине своими корнями уходит к Крещению Владимиру, и по сей день свято сохраняет чистоту православного вероучения, — достичь мирного будущего крайне трудно, скорее невозможно вообще. Святые отцы Церкви неоднократно отмечали, что победу в войне одерживает не сильнейший, а более благочестивый перед Богом», — сказал архиепископ Виктор.

Он призвал «постоянно держать в сердце эти духовные устои и не поддаваться искушениям отступить от Заповедей Божьих».

В тему: Архиепископ Виктор рассказал, как УПЦ поддерживает украинцев во время войны.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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