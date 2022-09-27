В ЕС готовы к прекращению поставок российского газа зимой

Главное: Евросоюз готов к остановке поставок газа РФ зимой. Европейские страны смогут полностью обеспечить себя сжиженным газом зимой вместо российского газа, считают аналитики.

Детали: Страны Европы смогут полностью отказаться от поставок российского газа будущей зимой, говорится в отчете Bloomberg NEF.

Это стало возможным благодаря возможности закупать сжиженный природный газ почти на 40% больше, чем годом ранее, и этого достаточно, чтобы компенсировать полную остановку российских газопроводов с 1 октября.

Согласно основному сценарию, предусматривающему, что погодные условия соответствуют среднему показателю за последние 10 лет, и отсутствие потоков российского газа, ожидается, что Европа импортирует 40 млн тонн СПГ этой зимой и чуть больше следующим летом для пополнения запасов. Это означает, что зимой у ЕС будет достаточно топлива для производства электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Отмечается, что после выкупа СПГ по Европе, на мировом спотовом рынке останется 12 млн тонн для Азии на зимний период при необходимом объеме 8 млн тонн.

Согласно отчету, больше российского СПГ будет поступать в Китай, спрос на который зимой, как ожидается, упадет на 16% по сравнению с прошлым годом. Потребление в Японии упадет на 8%, поскольку страна включает угольные электростанции. Спрос в Южной Корее может возрасти на 10% в годовом исчислении из-за текущего накопления запасов.

Риски поставки достаточного объема СПГ предусматривают задержки с перезапуском Freeport LNG в США и проблемы с поставками в Египте и Нигерии.

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