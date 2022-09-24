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Новости > На Волыни верующие УПЦ почтили чудотворную Зимненскую икону Богородицы

На Волыни верующие УПЦ почтили чудотворную Зимненскую икону Богородицы

Александра Кудрявцева
24.09.22 21:20
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На Волыни верующие УПЦ почтили чудотворную Зимненскую икону Богородицы
Главное: В Свято-Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре УПЦ состоялись торжественные богослужения по случаю праздника в честь Зимненской иконы Божьей Матери.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, на праздник в Зимненский монастырь прибыло многочисленное духовенство и паломники из разных епархий Украинской Православной Церкви.
 
Праздничное богослужение возглавил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
 
После литургии был совершен крестный ход с чудотворной Зимненской иконой Богородицы.
 
*** Зимненская икона Божией Матери, по преданию, была подарена Константинопольским Патриархом византийской царевне Анне, в благословение на брак с великим князем Владимиром. Сама царевна сыграла решающую роль в крещении князя. Из «Повести временных лет» известно, что во время завоевания Корсуни (Херсонеса) Владимир ослеп. И именно царевна Анна убедила его поскорее принять христианство, чтобы отказаться от слепоты душевной и телесной. Когда князь находился в крещальной купели, увидел сияние, исходившее от иконы Богородицы, и сразу же прозрел.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ встретили первый праздник богослужебного года — фоторепортаж.

Тэги: Волынь, Богородица, УПЦ

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