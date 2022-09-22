Сын Пескова, почему-то, отказался идти в военкомат

Главное: Сын Пескова отказался участвовать в мобилизации. Николай Песков заявил, что у него нет «проблемы защищать родину» и вообще он этот вопрос будет «решать на другом уровне».

Детали: Представитель Команда Навального, ведущий программы «Популярная политика» Дмитрий Низовцев дозвонился в прямом эфире сыну пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — Николаю. Под видом военкома Низовцев сообщил об отправленной ему повестке и предложил явиться для медосмотра в военкомат на следующий день в 10 утра.

«Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем верно, чтобы я там был. Короче, я буду решать это на другом уровне», — ответил сын Пескова.

В ходе беседы он заявил, что в военкомат приходить не собирается и согласия на запись добровольцем не дает.

«Мне нужно понять вообще, что происходит и какие я имею права. Завтра, чтобы меня забрали, поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне нужно понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах», — добавил Николай.

В тему: Россияне оперативно отреагировали на объявленную частичную мобилизацию в стране. За несколько минут в России были раскуплены все прямые билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван.