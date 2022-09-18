На Волыни верующие УПЦ пройдут крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

Главное: На Волыни верующие Украинской Православной Церкви отметят день одной из наиболее известных святынь Киевской Руси и западной Украины — чудотворной Зимненской иконы Божией Матери.

Крестный ход начнется в 14.00 от Свято-Успенского кафедрального собора Владимира-Волынского.

В Зимненской обители в праздник будут совершены торжественные богослужения: 23 сентября в 17.00 — всенощное бдение; 24 сентября в 00.00 — акафист; в 01.00 — ночная литургия; в 07.00 — водосвятный молебен у источника преподобного Варлаама и заупокойная лития в пещерном храме; в 08.30 — соборная Божественная литургия и крестный ход.

В епархии приглашают священнослужителей и верующих принять участие в чествовании чудотворного Зимненского образа Богородицы.

*** Зимненская икона Божией Матери, по преданию, была подарена Константинопольским Патриархом византийской царевне Анне, в благословение на брак с великим князем Владимиром. Сама царевна сыграла решающую роль в крещении князя. Из «Повести временных лет» известно, что во время завоевания Корсуни (Херсонеса) Владимир ослеп. И именно царевна Анна убедила его поскорее принять христианство, чтобы отказаться от слепоты душевной и телесной. Когда князь находился в крещальной купели, увидел сияние, исходившее от иконы Богородицы, и сразу же прозрел.