На Волыни верующие УПЦ передали автомобиль ВСУ

Главное: На Волыни в храме в честь святой великомученицы Екатерины села Большой Омеляник возле Луцка освятили автомобиль для нужд военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, прихожане общины также собрали средства и продукты для наших защитников.

«Общаясь с военными, защищающими нашу страну на передовой, неоднократно слышал, что постоянно нужны автомобили. Ведь одни выходят из строя, другие уничтожает враг. Из этого стало понятно, что потребность в авто постоянная. Мы решили передать и освятить в храме авто, которое было в наличии, чтобы и оно послужило военным для ведения боевых действий», — рассказал настоятель прихода протоиерей Владимир Гринюк.

Получить ключи от транспортного средства в храм прибыл по поручению командира военнослужащий 80-й бригады.

«Совместной молитвой и добрыми пожеланиями поддержим наших защитников ради победы и сохранения нашего государства. Верим, что милосердный Господь примет наши молитвы и каждое дело как милостыню для ближнего», — сказал в слове проповеди отец Владимир.

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