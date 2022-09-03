В Китае 21 миллион человек заперли на карантин из-за коронавируса

Главное: В Китае закрыли на карантин из-за коронавируса целый город. Люди в шоке.

Детали: Столицу китайской провинции Сычуань, город Чэнду, целиком закрыли на карантин из-за коронавируса. 21 миллион человек заперли по домам, разрешив только одному члену семьи выходить за продуктами. По ночам жители буквально кричат в окна от безысходности. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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