В Украине военнообязанным мужчинам не разрешили покидать страну даже под залог

Главное: Военнообязанным мужчинам пока не разрешают выезжать из Украины даже под залог в 200 тысяч гривен. Заработать это должно было 1 сентября.

Детали: Выезд военнообязанным украинцам из Украины под залог решили отложить, хотя заработать это должно было 1 сентября. Об этом сообщил народный депутат Украины Данил Гетманцев.

С 1 сентября в Украине планировалось разрешить военнообязанным украинцам выезжать из Украины на семь дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен. Воспользоваться такой услугой могли бы ФОПы и юридические лица частной формы собственности.

Однако, по словам нардепа Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления.

В тему: Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене ограничений на выезд мужчин за границу. Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой «обработать поднятые в электронной петиции вопросы».