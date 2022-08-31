Сегодня верующие УПЦ чтят икону Богородицы "Всецарица", перед которой молятся от онкозаболеваний

Главное: Сегодня верующие Украинской Православной Церкви чтят образ Пресвятой Богородицы «Всецарица».

Детали: Перед этим образом молятся об исцелении от онкологических заболеваний, наркологической и алкогольной зависимости, и для защиты от чародейства, сообщает УПЦ Перед этим образом молятся об исцелении от онкологических заболеваний, наркологической и алкогольной зависимости, и для защиты от чародейства, сообщает Центр информации

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица» (по-гречески — «Пантанасса»), находится на Святой Горе Афон в Греции.

Она находится в Ватопедском монастыре, в соборном храме обители, слева от царских врат. Время ее написания относится к ХVII веку.

Икона относится к иконографическому типу Панахранта, что в переводе с греческого означает «Пренепорочная», «Пречистая». Всемилостивая — второе название икон Богородицы данного типа.

Общим признаком таких икон является то, что Богородица изображается сидящей на престоле с Младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царское величие и славу Божией Матери, самую совершенную из всех рожденных на земле.

В XX веке образом «Пантанасса» известный афонский старец Иосиф Исихаст благословил своих учеников. Он донес до современников древнее предание об этой иконе.

Однажды к иконе подошел странный человек и принялся что-то невнятно бормотать. В этот момент лицо Богоматери воссияло дивным светом, и невидимая сила отбросила юношу на пол. В страхе он выбежал из храма и со слезами признался старцам в том, что вел греховную жизнь и занимался колдовством и магией. Так Пресвятая Богородица явила чудо от Своего образа, отвлекла от нечестия и наставила на путь покаяния. Чудотворное вмешательство Богородицы убедило его изменить жизнь и остаться на Афоне. Это было первое проявление чудотворной силы иконы Божией Матери «Всецарица».