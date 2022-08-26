За пределами Солнечной системы впервые обнаружили двуокись углерода

Главное: Двуокись углерода впервые обнаружили в атмосфере одной из планет за пределами Солнечной системы. Сделали это с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Детали: В NASA говорят, что впервые обнаружили двуокись углерода в атмосфере одной из планет за пределами Солнечной системы. Сделано это было при помощи телескопа «Джеймс Уэбб».

Информируется, что тот зафиксировал первое ясное свидетельство наличия двуокиси углерода (CO2).

Ученые отмечают, что открытие было сделано при наблюдении космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в семистах световых лет от Земли.

В отчете напоминают, что газовый гигант WASP-39 B был обнаружен в 2011-м году. Ранее эксперты узнали о наличии в его атмосфере водяного пара, натрия и калия.

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