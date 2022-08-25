Шотландский велогонщик скончался после триумфальной победы на чемпионате страны

Главное: Умер шотландский велогонщик Раб Уорделл. Ему было 37 лет.

Детали: В Шотландии в возрасте 37 лет скончался известный велогонщик Раб Уорделл. Произошло это в минувший вторник.

Примечательно, что лишь в воскресенье он праздновал победу на чемпионате страны по маунтинбайку.

Врачи говорят, что он умер от остановки сердца.

Подробности трагедии поведала его девушка Кэти Арчибальд, написав в социальных сетях: «Я до сих пор не понимаю, что произошло. У него остановилось сердце, когда мы лежали в постели. Я пыталась ему помочь, медики прибыли через несколько минут, но им не удалось его спасти».

Организаторы соревнований, в свою очередь, заметили: «Сейчас у нас очень мало информации, но мы выражаем нашу любовь и поддержку его семье, друзьям и всем тем в велосипедном сообществе, кто знал его».

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