На Житомирщине верующие УПЦ передали помощь военным ВСУ

Главное: В Житомирской области прихожане Бердичевского благочиния помогают украинским военным.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на прессслужбу епархии, за последние два месяца прихожанами трех сельских храмов были собраны средства на сумму 10717 гривен.

Прихожане Свято-Успенского храма села Осиково приобрели саперные лопатки, щупы, строительные скобы и паракорд для нужд военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Наши защитники получили груз со всем необходимым и послали ответную благодарность православным верующим села. Затем прихожане закупили футболки и передали воинам Вооруженных Сил Украины. Среди защитников есть и жители села Осиково. Также верующие собрали средства для приобретения горючего для ВСУ.

Прихожане Свято-Хрестовоздвиженского села Великой Пятигорки внесли свою лепту в общее дело: присоединились к сбору средств, инициированного сельским советом, и направили значительную сумму, чтобы помочь приобрести автомобиль для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме того, купили и передали лекарства землякам-односельчанам — воинам ВСУ.

Пожертвования в поддержку украинских защитников постоянно совершают и верующие Свято-Иоанно-Богословского прихода села Гальчина.

В общей сложности с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину верующими трех православных храмов вместе со священником, протоиереем Александром Худяковым, было передано 18 гуманитарных грузов на нужды Сил территориальной обороны, воинов ВСУ, переселенцев и нуждающихся. Общая сумма помощи — 42137 гривен.

«Верующие объединяются в молитве и обращаются к Богу, прося благословения и защиты для наших защитников, чтобы все они вернулись домой здоровыми и невредимыми», — подчеркнули в епархии.

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