Осень уже понемногу дает о себе знать украинцам

Главное: Непогода в выходные накроет большую часть страны, кроме юго-восточной части. А в Карпатах температуру прогнозируют даже +10+16 градусов.

Детали: Несмотря на то, что на календаре — еще лето, осень понемногу дает о себе знать. В субботу, 13 августа, большую часть Украины накроет непогода. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, будут грозы, в отдельных районах — град. Также грозы прогнозируют и в Киеве.

Известная синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что свежее всего будет на западе — ожидается +20+25 градусов. А в Карпатах — +10+16 градусов.

«В северных и центральных областях Украины — +25+29 градусов, в Полтавской области, в Кропивницком с районами и в Сумской области — +27+30 градусов, в южной части Украины уже +28+33 градуса. И полный разворот термического веера — на востоке предполагается в пятницу +30+35 градусов. Так что в итоге — будет завтра в Украине от +10 до +35 градусов», — написала Диденко.

На севере Украины в субботу, 13 августа, северо-восточный ветер будет до 15-18 метров в секунду.

Но синоптик утверждает, что ближе к Спасу, 19 августа, жара охватит всю Украину, в восточной части и юго-востоке возможно даже до +36+40 градусов.

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