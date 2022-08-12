Названы города-претенденты на проведение Евровидения-2023

Главное: В Британии определились с городами-претендентами на проведение Евровидения-2023. Украина, как страна-победительница Евровидения 2022 года, автоматически попадет в гранд-финал предстоящего конкурса.

Детали: После того как было подтверждено, что в следующем году вместо Украины в целях безопасности международный песенный конкурс Евровидение-2023 будет принимать Великобритания, объявлено несколько городов претендующих на проведение конкурса. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что принять Евровидение согласились 20 британских городов, среди которых выбрали только семь. В то время как мэр Лондона Садик Хан настаивал на том, что это событие должно состояться в столице Англии, он не попал в список.

Тем самым принять ежегодное зрелище могут: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

В тему: В вопросе проведения Евровидения-2023 поставлена точка.