Стало известно, как на Земле образовались континенты

Главное: Ученые рассказали о том, как на Земле появились континенты. По их словам, они образовались после метеоритных ударов.

Детали: Ученые из университета Кертин в Австралии рассказали о том, как на нашей Земле образовались континенты. Как пишет издание Phys, по их словам, это произошло после падения огромных метеоритов.

Эксперты говорят: «Наша работа была сосредоточена на изучении изотопов кислорода в кристаллах циркона. И мы обнаружили следы нисходящего процесса, который начинается с плавления горных пород рядом с земной поверхностью и далее идет в недра планеты. Этот геологический процесс соответствует эффекту от ударов гигантских метеоритов».

Подчеркивается, что данное исследование дало первые убедительные доказательства того, что процессы, которые в конечном итоге сформировали континенты, начались с гигантских метеоритных ударов, аналогичных тем, которые привели к вымиранию динозавров, но они произошли в первый миллиард лет истории Земли.

Исследователи уверяют, что эволюция континентов на планете продолжается.

В публикации отмечается: «На континентах сосредоточена большая часть биомассы Земли, здесь живут все люди, а также здесь находятся почти все главные месторождения полезных ископаемых. Среди них имеются залежи лития, олова, никеля, которые необходимы для создания зеленых технологий. Эти месторождения являются конечным результатом геологического процесса, который называется дифференциация земной коры. Этот процесс как раз и начался с момента формирования континентов».

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