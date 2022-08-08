Главный конкурс красоты планеты пикантно изменил правила

Главное: Конкурс Мисс Вселенная меняет правила. В нем, в частности, смогут участвовать беременные девушки.

Детали: Легендарный конкурс красоты Мисс Вселенная решил кардинально изменить правила для участия в нем с 2023-го года. Об этом сообщают организаторы.

Так, к нему будут допущены беременные женщины, матеря, замужние и разведенные девушки.

Подчеркивается, что средний возраст женитьбы для женщин и первой беременности во всем мире начинается с 21 года.

Организаторы конкурса в Украине заявили: «Мы невероятно счастливы этим новостям, ведь теперь у нас будет возможность приветствовать в нашей семье Мисс Украина Вселенная еще больше целеустремленных женщин».

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