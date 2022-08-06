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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно просить Богородицу о помощи

Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно просить Богородицу о помощи

Александра Кудрявцева
06.08.22 12:10
118
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно просить Богородицу о помощи
Главное: Если человек обращается к Богородице с мольбой о помощи, то всегда получает ее.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.
 
«Каждая душа человеческая есть обитель для Духа Святого — это священный град Бога Вышнего. Очень часто нашу душу окружают лукавые демоны, злые люди нас беспокоят и заставляют делать то, что нельзя делать, страсти восстают против нас. И в такие трудные времена, когда человек чувствует в душе своей тесноту и нет у него к кому обратиться, от кого получить помощь, нужно помнить, что есть Пресвятая Дева Мария», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Блаженнейший напомнил, что когда человек обращается с искренней молитвой к Матери Божьей, Она всегда приходит на помощь и защищает человека от всякого зла, от врагов видимых и невидимых.
 
«Просим Матерь Божию защитить нашу землю от войны, от того, что проливается кровь на нашей земле, чтобы Она сохранила нас от всякого врага супостата, чтобы не посягал никто на наш народ, на нашу землю, чтобы могли жить в духовной свободе, прославляя Бога своей жизнью, своими устами, своей душой, своим умом, чтобы благословение Божие было над нами и чтобы оно помогало нам, укрепляло на пути нашего земного путешествия», — добавил архипастырь.
 
Митрополит Онуфрий отметил, что за время житейского пути человек сдает множество экзаменов, чтобы попасть в вечность, и пожелал, чтобы Матерь Божия помогла каждому христианину в этом.
 
«Чтобы мы в этих испытаниях, скорбях, теснотах не потеряли своей человечности, не потеряли своей любви к Богу и ближнему. Если будем стараться это хранить в себе, то Божье благословение будет нас укреплять и благополучно все пройдем, что бы ни случилось на нашем пути, и достигнем той вечной жизни, ради которой Бог сотворил нас», — подытожил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь 425-летия перенесения Почаевской иконы Божией Матери.
 

Тэги: Богородица, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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