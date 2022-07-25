США и Британия работают над защитой от российских и китайских гиперзвуковых ракет

Главное: В США и Великобритании работают над проектом по поражению оружия, которое может двигаться в пять раз быстрее скорости звука. Такие ракеты тестируют Россия и Китай.

Детали: Оружейные компании США и Великобритании разрабатывают защиту от гиперзвуковых ракет, которые активно тестируют в Китае и России. Об этом сообщает Telegraph.

Глава британской оборонной компании Cohort Энди Томис подтвердил в комментарии СМИ, что его бизнес работает над проектом по поражению оружия, которое может двигаться в пять раз быстрее скорости звука. Вероятно, речь идет о гиперзвуковых ракетах.

«Возможность разработать убедительные меры противодействия им — действительно важный шаг вперед. Это настоящий вызов», — сказал он.

Также о разработке такого оборонного вооружения заявил Уэс Кремер — президент американского производителя оружия Raytheon Missiles & Defense. Он подчеркнул, что его компания изучает данный тип сверхбыстрых ракет, однако пока проект находится на «в зачаточном состоянии».

Стоит отметить, что гиперзвуковые ракеты многие военные эксперты считают оружием будущего. Они развивают скорость, которая в несколько раз больше скорости звука.

Гиперзвуковое оружие обычно делится на две категории: силовой вариант, в котором используется особенно быстрый тип реактивного двигателя, или снаряд, запускаемый высоко в небе, который отскакивает от атмосферы, чтобы достичь своей цели.

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