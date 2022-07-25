Джонсон снова собрался в Украину

Главное: Борис Джонсон хочет снова посетить Украину. До того, как окончательно покинет Даунинг-стрит.

Детали: Заявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет снова посетить Украину до того, как окончательно покинет Даунинг-стрит. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание The Telegraph.

Если может быть его уже третьим визитом в Киев, после поездок в апреле и июне.

Отмечается, что он желает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник поведал: «Борис Джонсон действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Владимира Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет».

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