Григорий Козловский передал военному госпиталю во Львове 2 аппарата на 4 млн гривен

Почетный президент ФК «Рух», бизнесмен Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией «Рух в майбутнє» передали в военный госпиталь Львова два аппарата стоимостью 4 млн. гривен. Об этом сообщается на сайте клуба.

Козловский совместно с представителями благотворительной организации посетили один из военных госпиталей Львова, где проходят реабилитацию украинские военные, и передали заведению наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп.

Стоимость двух таких жизненно необходимых аппаратов составляет около 4 млн гривен.

Отмечается, что «Рух в майбутнє» удалось собрать средства благодаря акциям и вкладам неравнодушных людей, которые в течение трех последних месяцев присоединились к работе фонда.

«Основные направления нашего фонда — помощь деткам-беженцам и помощь госпиталям, которые занимаются реабилитацией военных. Рады, потому что уже видим плоды нашей работы. Эти аппараты спасут много жизней и уже помогают врачам в их нелегкой работе. Мы должны помнить, что у нас в Украине идет война. И только вместе, совместными усилиями, мы сможем победить», — сообщил соучредитель организации Олег Шпур.

В свою очередь Григорий Козловский отметил, что это ответ всем скептикам, которые ставят под сомнение целесообразность существования спорта и футбола в военное время.

«Этой акцией мы хотим показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущее победу, так мы помогаем нашим военным бороться с той нечистью, которая напала на нашу землю», — подчеркнул Григорий Козловский.