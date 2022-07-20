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Новости > Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

Автор: «Фраза»
19.07.22 22:56
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Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

Известная украинская певица, жена бизнесмена Григория Козловского Юлия Думанская рассказала, как вывозила детей из Украины после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

За рубежом у певицы даже произошел инцидент с россиянами. Об этом Юлия Думанская рассказала в интервью Слава+

Так, Думанская сначала машиной поехала с детьми к знакомым во Францию. Дорога длилась почти полтора дня.

Через несколько недель во Франции звезду с детьми ограбили ночью, когда все спали. У Юлии украли €5 тыс. и драгоценные часы. Тогда она решила переехать на Кипр.

"На Кипре все было прекрасно, но один минус: Кипр лоялен к москалям. Они там на каждом шагу. И когда ты читаешь, что они убивают детей в твоей стране, а здесь они рядом с тобой ходят на детской площадке и чтокают /какают, то не очень красиво. Я в таких ситуациях просто забирала детей и уходила в другое место", — рассказывает Юлия.

Впрочем, однажды к ее дочери подошла девочка и по-русски попросила поиграть с ней. Дочь Думанской знает, что те, кто говорит по-русски — русские, поэтому она отказалась играть с ней. На это мама россиянки заявила — что так нельзя, потому что дети не в политике.

В ситуацию пришлось вмешаться Юлии Думанской, которая в доступной форме объяснила россиянке ситуацию, учитывая зверства и убийства орков в Украине.

 

Кроме того, Думанская рассказала, что во время их пребывания на Кипре проходил автопробег россиян с флагами. Тогда она вместе с незнакомой украинкой взяли камни и начали бросать в их колонну машин.

Стоит отметить, что Григорий Козловский, как многодетный отец, тоже мог уехать за границу, но решил остаться. По его мнению, в такое сложное для страны время каждый должен помогать, как может.

"Кто-то не может и не умеет воевать, но умеет деньги зарабатывать, платить налоги, трудоустраивать других людей. У каждого свой фронт. Мы как те муравьи: каждый должен принести свою частичку для победы, поэтому надо оставаться и помогать. А те, кто уехал, это на их совести", — добавил Козловский.

Тэги: Григорий Козловский, Григорій Козловський, Юлія Думанська, Юлия Думанская

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