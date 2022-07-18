В УПЦ объяснили, почему существует много икон Богородицы

Главное: В Православии почитаются множество разных образов Божией Матери, каждая икона связана с тем или иным Ее явлением человеческому роду.

«Богородица, действительно, только одна, и когда мы молимся перед той или иной иконой — мы молимся одной-единственной Деве Марии. Ведь молясь перед Ее иконой, мы говорим: „Пресвятая Богородице, спаси нас“, а вовсе не „икона Богородицы, спаси нас“. Спасает нас не икона, не материя, а Та, чье изображение на ней», — отметил Андрей Музольф.

Он объяснил, что тот факт, что в церковной традиции существует огромное множество икон Богородицы говорит о разных Ее явлениях человеческому роду.

«В зависимости от того, в каких условиях и каким образом Преблагословенная Дева Мария являлась человеку, подобные нюансы отражены и на Ее иконах. Именно поэтому иконы Божией Матери носят название „Почаевская“, „Владимирская“ и т.д. Однако, считать, при этом, что какая-нибудь икона Богородицы „лучше“, „сильнее“ или „святее“ других — это уже кощунство и в некоторой степени язычество, потому что святость иконы зависит не от самого изображения, а от того, кто на нем изображен», — заключил преподаватель Киевской духовной академии.