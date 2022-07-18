В УПЦ объяснили, почему существует много икон Богородицы

Антибиотики в Украине теперь по рецепту
Советник Тихановской оценил вероятность вступления Беларуси в войну
В Кремле назвали сроки окончания войны против Украины
Экс-командующий силами НАТО спрогнозировал сроки окончания войны в Украине
Генштаб ВСУ сообщает, что России потеряла в войне 38 450 солдат
Зеленский уволил главу СБУ Баканова и Генпрокурора Венедиктову
Экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич задержан за госизмену
В Греции разбился украинский самолет Ан-12 с военным грузом
Путин уволил главу Роскосмоса Рогозина
В Минобороны назвали условия для победы в войне в ближайшие месяцы
В ВОЗ рассказали, сколько лет украинцы будут ощущать последствия войны