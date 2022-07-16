На Ровенщине верующие УПЦ почтили чудотворный образ Богородицы «Ахтырская»

Главное: На Ровенщине в Свято-Воскресенском храме Острога верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Ахтырская».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, богослужение возглавил епископ Ровенский и Острожский Пимен в сослужении духовенства епархии.

Владыка в своей проповеди рассказал о Пречистой Деве, ее жертвенности и любви к своему Сыну.

«Именно эти качества православный народ передавал через образ Богородицы, выражая свое невероятное уважение. Эта икона обнаруживает всю суть Пресвятой Девы, которая через всю свою жизнь пронесла боль распятия своего Сына», — отметил архиерей.

За литургией духовенство и верующие молились за мир в Украине, за невинно убитых людей в Виннице, за всех, кто болеет или находится в нужде.

Закончилось праздничное богослужение молебном с крестным ходом вокруг храма.

В епархии отметили, что именно в этот день 15 лет назад верующие УПЦ отстояли право на церковь в затяжном противостоянии со сторонниками Киевского патриархата и совершили первое богослужение в Свято-Воскресенском храме пасхальным чином.

«Икона попала в храм в 30 годах, в период голода в Украине, ее обменяли на хлеб. Икона была спрятана во времена советской власти и нашли ее в 80 годах прошлого века. На обратной стороне иконы есть Синодальная печать, свидетельствующая о том, что это оригинал или благословенная копия», — рассказал настоятель храма протоиерей Виктор Земляной.