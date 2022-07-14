Главное: Донецкий «Шахтер» получил нового главного тренера. Им стал хорват Игор Йовичевич.

Детали: Донецкий «Шахтер» официально представил нового главного тренера команды. Как известно, ранее этот пост покинул итальянец Роберто Де Дзерби.

Наставником «горняков» стал 48-летний Игор Йовичевич.

Контракт подписан на два года. Зарплата специалиста не уточняется.

Стоит отметить, что в 2020-2022-х годах хорват тренировал «Днепр-1», а в 2012-2015-х годах работал со львовскими «Карпатами», в которых играл еще в 2003-м году.

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