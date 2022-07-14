На Одесчине прославили икону Богородицы «Славногорская»

Главное: На Одесчине в женском монастыре иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» На Одесчине в женском монастыре иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» УПЦ села Белка состоялось прославление иконы Божией Матери «Славногорская».

За богослужением духовенство и верующие сугубо молились о мире в Украине. После литургии был совершен крестный ход.

Митрополит Алексий поблагодарил всех присутствующих за совместную молитву в этот исторический день для Балтской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, решением Священного Синода УПЦ от 12 мая 2022 года Балтская епархия получила благословение на богослужебное использование текста акафиста перед иконой Божией Матери «Славногорская».