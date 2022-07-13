Архиереи и священники УПЦ объехали Одессу с чудотворной иконой Богородицы

Главное: В день памяти иконы Божией Матери «Касперовская», архиереи и священники Украинской Православной Церкви совершили крестный ход вокруг Одессы.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, после литургии митрополит Агафангел с архиереями, духовенством и верующими совершили крестный ход с Касперовской иконой Божией Матери вокруг собора, а далее – проехали с чудотворным образом вокруг Одессы с молитвами о сохранении города и мире в Украине.

Архипастырь и священнослужители делали остановки у монастырей, храмов, часовен и поклонных крестов в разных районах Одессы, осеняя город и его жителей Касперовской иконой и окропляя освященной водой.

Во время почти трехчасового молитвенного путешествия, делали остановки у монастырей, храмов, часовен и поклонных крестов в разных районах Одессы

Крестный ход завершился в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

«Все должны молиться Божией Матери и просить Ее, чтобы Она сохранила наши обители, храмы, соборы. И чтобы жизнь каждого из нас была свидетельством истины, которая бы пребывала во веки», - отметил митрополит Агафангел.

*** Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала на наши земли из Трансильвании, современная территория Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, поселившийся в Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству от родителей детям, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой.

К тому времени Касперовская икона Богородицы обветшала, и живопись на ней просматривалась слабо. В феврале 1840 года помещица Касперова слезно ночью молилась перед иконой Божией Матери и вдруг увидела, как лик Богородицы просветлел, и икона обновилась.

С тех пор от Касперовой иконы стали происходить исцеления, и народ признал её чудотворной. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе постоянно. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.