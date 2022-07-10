Во Львове сотни верующих УПЦ почтили чудотворную икону Богородицы

Главное: Во Львове сотни верующих Украинской Православной Церкви почтили Тихвинскую Львовскую Слезоточивую чудотворную икону Пресвятой Богородицы.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылок на upc.lviv.ua, в этот день праздничную Божественную литургию в Свято-Георгиевском кафедральном соборе возглавил митрополит Львовский и Галицький Филарет.

Перед началом богослужения был совершен чин освящения обновленного престола.

Архиереи, духовенство и верующие молились об избавлении от врага, об установлении мира в Украине и прекращении войны.

*** Львовская слезоточивая икона Богородицы — одна из копий чудотворного Тихвинского образа. Была написана для Ильинского скита на Святой Горе Афон и прославилась в 1877 году — на иконе были замечены слезы, выступившие из глаз Богородицы. С тех пор именовалась «Тихвинской Слезоточивой». В 1997 году Священный Синод Украинской Православной Церкви провозгласил Тихвинскую Львовскую слезоточивую икону Пресвятой Богородицы чудотворной. Сам чудотворный образ Тихвинской Львовской слезоточивый иконы Божией Матери находится в Свято-Георгиевском соборе города Львова.