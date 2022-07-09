В Черкасской епархии УПЦ вручили награды священникам и мирянам, проявившим стойкость в вере

Главное: В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви вручили первые особые знаки отличия «За верность Церкви и мужество».

Одними из первых знаками отличия были награждены представители духовенства и мирян Смелянщины: староста Покровского собора в Смеле Алексей Шевченко; староста Свято-Николаевского храма в Смеле Павел Семко; помощник старосты Свято-Николаевского храма в Смеле Юрий Сидоренко; активный член десятки Покровского собора в Смеле Любовь Курганская; настоятель Свято-Алексеевского храма в Смеле протоиерей Роман Гаркавенко; духовник Смелянского благочиния архимандрит Василий (Мирошниченко); настоятель Покровского храма в селе Мельниковка Смелянского благочиния протоиерей Сергий Власенко; глава Юридического отдела епархии и благочинный Смелянского округа протоиерей Георгий Пограничный.

*** Знак отличия «За верность Церкви и мужество» был учрежден в Черкасской епархии по благословению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия в связи со сложными общественными и межконфессиональными обстоятельствами, в которых сегодня оказалась Украинская Православная Церковь и в связи с необходимостью моральной поддержки верных священнослужителей и мирян: клириков, монахов, монахинь и мирян, проявивших стойкость в вере и мужество в это непростое время испытаний для Церкви.