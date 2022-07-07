В приложении «Дія» начали решать судьбу Родины-Матери в Киеве

Главное: С Родины-Матери в Киеве хотят демонтировать советскую символику. Проходит опрос.

Детали: Среди украинцев в приложении «Дія» начался вопрос по Родине-Матери в Киеве. Он продлится 7-21 июля.

Так, как стало известно, инициаторами стали министерство культуры и информационной политики совместно с министерством цифровой трансформации.

На выбор украинцам предложили три варианта: оставить все как есть; снять советский герб и оставить щит чистым; заменить советский герб на тризуб.

Напомним, что монументальная скульптура, высота которой составляет 102 метра, находится на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Она была открыта в составе музейного комплекса в 1981-м году в День Победы. Комплекс открывал лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

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