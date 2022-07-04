В Белой Церкви верующие УПЦ передали продуктовые наборы семьям переселенцев

Главное: В Белой Церкви верующие Украинской Православной Церкви приобрели и передали семьям переселенцев более 100 продуктовых наборов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм общественной организации «Миряни», гуманитарная помощь была передана при поддержке благотворительного фонда «Фавор».

«Были закуплены, сформированы и переданы продуктовые наборы для 100 семей внутренних переселенцев из Херсона, Харькова, Лисичанска, Торецка, Николаева, Бучи, Ирпеня и других городов Украины, нашедших временное убежище в Белой Церкви. В наборы, которые получили нуждающиеся, вошли продукты питания первой необходимости: рис, гречка, мука, растительное масло, сахар, макароны, соль, зеленый горошек, чай», — поделились православные волонтеры.

На сегодняшний день Белая Церковь приняла 12,5 тысяч вынужденных переселенцев. Миссия «Любовь побеждает» действует по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Поддержать благотворительную инициативу можно по реквизитам.

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