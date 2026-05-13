Иран может повысить обогащение урана до 90%

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи сделал резонансное заявление. По его словам, если США снова их атакуют, его страна может поднять вопрос об обогащении урана до 90%.

В социальной сети Х политик сообщил: «Одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение урана до 90%».

Добавляется: «Мы изучим этот вопрос в парламенте».

Ранее Иран заявил, что не отдаст США свой обогащенный уран.