Российские военные бегут в Крым из Херсонской области, — украинская разведка

Главное: Российские военные пытаются сбежать в Крым через Арабатскую стрелку. Передвигаются в основном ночью.

Детали: Российские военные пытаются избежать боевых действий. Для этого пробуют дезертировать в Крым через Арабатскую стрелку. Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как отмечает разведка, в оккупированной Калиновке Херсонской области находится группа дезертиров в возрасте до 30 лет. Они одеты в военную форму, без знаков различия и головных уборов.

«Просят еду и воду у местного населения Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом, передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются», — пишет пресс-служба.

Пресс-служба разведки добавляет, что в Херсонской области регулярно фиксируют случаи дезертирства. Главная причина бегства оккупантов — большие потери среди их состава.

«Чаще всего беглецы пытаются добраться в Крым через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо» отработанным", — добавляет пресс-служба.

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