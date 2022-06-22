Стало известно, где «Динамо» примет «Фенербахче» в Лиге чемпионов

Главное: Киевское «Динамо» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов примет турецкий «Фенербахче» в польском Лодзи. Поединок состоится 20 июля.

Детали: В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 киевское «Динамо» встретится с турецким «Фенербахче».

Первый поединок, который будет номинально домашним для украинской команды, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзи на стадионе ЛКС, где недавно играла сборная Украины в рамках Лиги наций. Начало игры — в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе «Фенербахче» — «Шюкрю Сараджоглу».

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