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Новости > УПЦ возобновила выпуск «Церковной православной газеты»

УПЦ возобновила выпуск «Церковной православной газеты»

Александра Кудрявцева
22.06.22 12:30
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УПЦ возобновила выпуск «Церковной православной газеты»
Главное: Украинская Православная Церковь с мая возобновила выпуск «Церковной православной газеты», который был приостановлен на несколько месяцев в связи с военными действиями в Украине.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, номер газеты от 14 июня посвящен результатам Собора Украинской Православной Церкви.
 
«Церковная православная газета» — главный официальный печатный орган УПЦ — выходит дважды в месяц тиражом около 10 тысяч экземпляров.
 
В каждом выпуске присутствуют традиционные рубрики: служение и слово Предстоятеля, поздравление с юбилеями иерархам УПЦ. О жизни епархий в условиях военного времени рассказывается в рубрике «Церковь во время войны», колонка «Церковь и государство» содержит актуальную информацию о религиозных инициативах государственной и местной власти, есть также рубрика «Актуальный комментарий».
 
Подписка на «Церковную православную газету» продолжается, ее индекс 96145. Оформить подписку можно в любом отделение Укрпочты либо онлайн по ссылке на «Церковную православную газету».
 
В тему: УПЦ в епархиях помогает воинам ВСУ, нуждающимся и переселенцам.

Тэги: газета, УПЦ

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