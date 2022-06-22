УПЦ возобновила выпуск «Церковной православной газеты»

Главное: Украинская Православная Церковь с мая возобновила выпуск «Церковной православной газеты», который был приостановлен на несколько месяцев в связи с военными действиями в Украине.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, номер газеты от 14 июня посвящен результатам Собора Украинской Православной Церкви.

«Церковная православная газета» — главный официальный печатный орган УПЦ — выходит дважды в месяц тиражом около 10 тысяч экземпляров.

В каждом выпуске присутствуют традиционные рубрики: служение и слово Предстоятеля, поздравление с юбилеями иерархам УПЦ . О жизни епархий в условиях военного времени рассказывается в рубрике «Церковь во время войны», колонка «Церковь и государство» содержит актуальную информацию о религиозных инициативах государственной и местной власти, есть также рубрика «Актуальный комментарий».

Подписка на «Церковную православную газету» продолжается, ее индекс 96145. Оформить подписку можно в любом отделение Укрпочты либо онлайн по ссылке на «Церковную православную газету».