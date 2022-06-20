Российские военные дезертируют целыми подразделениями, — британская разведка

Главное: Моральные проблемы в российских войсках настолько значительны, что ограничивают возможности РФ в достижении оперативных целей. Об этом сообщает британская разведка.

Детали: Участились случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов в войне против Украины. Участились случаи конфликтов с применением оружия между российскими офицерами и солдатами, выяснила британская разведка, о чем говорится в ежедневном отчете Минобороны Британии 19 июня.

По данным британской разведки, многие российские военнослужащие всех рангов не понимают целей войны против Украины. Моральные проблемы в российских войсках настолько значительны, что ограничивают возможности РФ в достижении оперативных целей, говорится в докладе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 June 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/79ub72nmeH



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/1Wi6bfCmmh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 19, 2022

Российские власти изо всех сил пытаются оказать юридическое давление на военных-отказников. Но жестким репрессиям мешает официальный статус вторжения, именуемый «специальной военной операцией», а не войной, отмечают британцы.

Факторы низкого морального духа российских военных включают плохое руководство, ограниченные возможности ротации подразделений, очень тяжелые потери, боевой стресс, продолжающееся плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда, отмечают разведчии из Британии.

Минобороны королества также опубликовало новую карту боевых действий на 19 июня:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 June 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/PvIwSxiUCX



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/6BThhgwD62 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 19, 2022

В тему: В России будут наказывать семьи офицеров, которые отказываются воевать в Украине, утверждает ГУР Украины.