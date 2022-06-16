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Новости > Управляющий делами УПЦ обратился к международным организациям и послам стран ЕС из-за попыток запрета УПЦ

Управляющий делами УПЦ обратился к международным организациям и послам стран ЕС из-за попыток запрета УПЦ

Александра Кудрявцева
16.06.22 15:05
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Управляющий делами УПЦ обратился к международным организациям и послам стран ЕС из-за попыток запрета УПЦ

Главное: Многочисленные случаи незаконных решений органов местного самоуправления Украины о запрете или приостановлении деятельности Украинской Православной Церкви противоречат международным стандартам защиты прав человека и права на свободу совести и вероисповедания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился с письмами к Послам стран ЕС, Миссии ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, где проинформировал о многочисленных случаях незаконных решений органов местного самоуправления Украины относительно запрета или приостановления деятельности УПЦ.

Последние такие решения были приняты Бориспольским городским советом 6 мая 2022 года и Броварским городским советом 13 июня 2022 года.

Как управляющий делами Украинской Православной Церкви владыка Антоний отметил, что по всей территории Украины в настоящее время насчитывается 36 таких случаев, в частности в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях.

Митрополит Антоний обратил внимание иностранных дипломатов на то, что подобные запреты противоречат:

Европейской конвенции по правам человека, где в п. 1 говорится, что «каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу изменять свою религию или убеждения, а также свободу исповедовать свою религию или убеждения во время богослужения, обучения, исполнения и соблюдения религиозной практики и ритуальных обрядов как единолично, так и совместно с другими, как публично, так и приватно».

Рекомендациям 1202 (1993) Парламентской ассамблеи Совета Европы (44-я очередная сессия), где в п. 15 говорится, что «светское государство не должно налагать своим гражданам никаких религиозных обязательств. Оно должно также способствовать уважению всех признанных религиозных общин и смягчать их отношения с обществом в целом»,

Итоговому документу венской встречи представителей государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (19 января 1989 г.), где в п. 16.1 сказано, что государство обязуется «принимать эффективные меры с целью предотвращения и ликвидации дискриминации лиц или объединений на почве религии или убеждений в признании, осуществлении и использовании прав человека и основных свобод во всех сферах гражданской, политической, экономической, социальной, культурной жизни и для обеспечения реального равенства между верующими и неверующими».

Кроме того, упомянутые решения отдельных органов местного самоуправления «противоречат также ст. 35 Конституции Украины и п.9 и п. 1 ст. 8 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“, поскольку органы местного самоуправления не только не могут запретить деятельность религиозной организации во время военного положения, они даже не наделены правом ставить вопрос о запрете деятельности религиозной организации».

Митрополит Антоний попросил иностранных дипломатов проинформировать правительства своих стран об упомянутых случаях нарушения в Украине прав человека и права на свободу совести и вероисповедания.

В тему: Управделами УПЦ призвал Президента остановить нарушения прав верующих Бориспольской епархии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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