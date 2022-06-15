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Новости > На Виннитчине верующие УПЦ почтили чудотворную икону, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза

На Виннитчине верующие УПЦ почтили чудотворную икону, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза

Александра Кудрявцева
15.06.22 17:30
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На Виннитчине верующие УПЦ почтили чудотворную икону, на которой Богородица открыла сомкнутые глаза
Главное: В Винницкой области села Шевченко Литинского района 14 июня верующие УПЦ почтили образ чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Зиновинская».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, праздничную Божественную литургию совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.
 
После литургии духовенство и верующие отслужили молебен перед чудотворной иконой Богородицы.
 
Владыка поздравил верующих с праздником и поблагодарил настоятеля протоиерея Владимира Кищука за работу на приходе.
 
*Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Зиновинская» признана общецерковной святыней, по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 27 октября 2015 года. Чудотворная Икона находится в храме в честь Усекновения честной главы св. Иоанна Крестителя в селе Шевченково Винницкой области.
 
Написанный в ХVІІ веке, образ Пресвятой Богородицы «Зиновинская» еще с тех давних времен прославился исцелением от разных болезней.
 
Особенно памятным является чудо исцеления отрока Даниила, которое состоялось в 1828 году. Утром на новый год пятилетнего мальчика внезапно разбил паралич. После молитвы его отца, священника местной церкви, протоиерея Константина Стрельбицкого, перед чудотворным образом, мальчик получил чудесное исцеление. После этого отец Даниила пообещал Божией Матери, что будущая жизнь его сына будет полностью посвящена служению Господу.
 
Миновало много лет. В архиерейском сане епископ Модест (такое монашеское имя получил Даниил) прибыл к родному селу и в знак благодарности к образу, через который он получил помощь Царицы Небесной, построил огромный собор — точную копию кафедрального собора в Житомире, а также распорядился написать образы чудотворной Зиновинской иконы.
 
В 30-е годы ХХ века собор был разрушен. Судьба икон длительное время оставалась неизвестной, пока одна местная жительница не открыла людям, что в течение многих лет хранила образы в своем доме.
 
Особенностью Зиновинского образа является то, что Божией Матери на нем почти сомкнуты глаза. Это было воссоздано и на копии, написанной с благословения епископа Модеста. Однако в 2003 году на оригинале иконы глаза Божией Матери открылись, хотя на копии они и до сих пор остаются закрытыми.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Агапита.

Тэги: Богородица, Винницкая область, УПЦ

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