Епископ УПЦ рассказал, как не озлобиться во время войны

Главное: Молитва к Богу — это единственное, что не даёт звериным порывам взять верх над человеческой природой.

«Отношение христианской Церкви к войне определенно негативное. Сакрализация войны, рассматривание её как священной всегда имеет глубокие отрицательные последствия. Разумеется, можно использовать выражения, согласно которым защита Отечества — наша священная обязанность. Однако непременно следует осознавать, что всё же слово „священная“ здесь употребляется в значении главной, очень важной, моральной обязанности, но не святой, не сакральной», — сказал епископ Сильвестр.

Владыка отметил, что единственным условием при котором Церковь может оправдывать использование оружия, это защита своей страны.

«Только мотивация защиты своих родных, близких, друзей, соотечественников, своей земли, могут оправдать с христианской точки зрения. Причём, когда эта мотивация начинает разбавляться чем-то другим — ненавистью, жаждой мести, крови — тогда весь христианский смысл в защите своей страны теряется. Все эти чувства очень легко разнуздать в человеке, но крайне сложно остановить», — пояснил архиерей.

На вопрос «Как не озлобиться во время войны, а сконцентрировать свои духовные и физические силы на помощи ближним, Отечеству и Церкви?» владыка Сильвестр ответил: «Это сложно. Когда отовсюду слышишь известия о смерти, о разрушениях, даже если они тебя не касаются напрямую, легко впасть в уныние, в злобу. Это все подпитывается информационными нарративами, которыеслышим сегодня».

«Когда уровень агрессии достигает своего пика, человек начинает радоваться смерти, человеческим увечьям (если речь идёт о врагах), в пылу мести взывать о страшнейших карах. Тогда в человеке проходят трансформации, которые чрезвычайно отделяют его от христианских идеалов. И вот как раз помощь ближним, банальное, выполнение своих рабочих функций, труд на месте работы, общение и поддержка друзей, ну и конечно же молитва к Богу — это единственное, что не даёт звериным порывам взять верх над человеческой природой», — считает ректор КДАиС.

Архиерей отметил, что миссия Церкви в условиях войны не дать людям потерять человеческий облик.

«Это не первая война в истории. Но это назидательный пример для всех. Мы не должны дать верх ненависти и злу. Любовь к Отечеству, к родному дому, к жизни на нашей родной украинской земле — вот то, чем сегодня должны руководствоваться все украинцы, стоя на защитных рубежах», — заключил епископ Сильвестр.