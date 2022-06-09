На Волыни община УПЦ опровергла фейк о переходе в ПЦУ

Главное: В Волынской области церковная община храма Иоана Богослова в селе Скулин не переходила в другую юрисдикцию, информация об этом является неправдивой.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, 5 июня староста села Людмила Бойчук, собрала в сельском клубе около 70 человек местных жителей.

«Это собрание староста Бойчук предложила считать собранием религиозной общины местного храма в честь апостола Иоанна Богослова», — подчеркнули на сайте епархии. В повестке дня был лишь один вопрос — о переходе религиозной общины УПЦ в ПЦУ.

В епархии объяснили, что прихожане и настоятель Иоанновского храма отказались посещать собрание, объяснив, что подобные мероприятия являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины. Собравшиеся в клубе жители села приняли решение о переводе скулинской религиозной общины в ПЦУ, а на другой день принесли это решение руководителю Луцкой епархии ПЦУ, который и оповестил СМИ о «воссоединении».

Узнав об этом, настоятель и прихожане храма апостола Иоанна Богослова 8 июня собрались в церкви на приходское собрание, на которое пригласили благочинного Ковельско-Воскресенского округа УПЦ протоиерея Михаила Чупака.

Прихожане, строго соблюдая правила, избрали председателя и секретаря собрания, определили поименный состав членов приходского собрания, сформулировали повестку дня и составили протокол. «Благочинный округа рассказал прихожанам о последних новостях в жизни Украинской Православной Церкви, об изменениях в Уставе об управлении, подтверждении и закреплении статуса полной самостоятельности и независимости УПЦ, о соборном осуждении войны россиян на украинской земле и о выражении недоверия патриарху Кириллу», — сообщили на сайте епархии.

Протоиерей Феодор Шамайло рассказал о провокациях со стороны старосты села и о незаконных попытках территориальной общины вмешаться в жизнь православного прихода.

«На поставленный на голосование вопрос о дальнейшем подчинении православной религиозной общины в честь апостола Иоанна Богослова все присутствующие на приходском собрании проголосовали за дальнейшее пребывание в юрисдикции Украинской Православной Церкви под архипастырским омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», — отметили на сайте Владимир-Волынской епархии.

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